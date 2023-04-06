ВАКС заочно заарештував ексзаступника директора "Сетам" у справі про незаконне заволодіння правом вимоги на 128 млн грн

Суддя Вищого антикорупційного суду (ВАКС) обрав у четвер запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому заступнику директора державного підприємства "Сетам", підозрюваному у справі про протиправне заволодіння у складі організованої групи правом вимоги банківської установи на суму понад 128 млн грн.

Як повідомляється в телеграм-каналі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в четвер, наразі підозрюваний перебуває в міжнародному розшуку. Після його затримання та доставки до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя вирішить питання застосування цього запобіжного заходу.

Як повідомлялося, 21 грудня 2022 року антикорупційні органи України повідомили про підозру в незаконному заволодінні правом вимоги банку на понад 128 млн грн 8 особам, серед яких голова комітету Верховної Ради VIII скликання Сергій Скуратовський (фракція "Радикальна партія Олега Ляшка"), начальник відділення ДСУ СБУ, посадовець АРМА та керівництво державного підприємства.

За версією слідства, у 2019 році голова комітету ВР VIII скликання як фактичний власник низки юридичних осіб здійснював забудову земельної ділянки на околиці Києва. Будівництво відбувалося кредитним коштом під заставу збудованого у майбутньому багатоквартирного житлового комплексу, земельних ділянок та низки особистих порук (зокрема і народного обранця). Щоб уникнути іпотечних зобов'язань та отримання можливості продати збудовану житлову нерухомість, народний депутат із залученням начальника відділення Головного слідчого управління СБУ (нині особа обіймає керівну посаду в Центральному апараті ДБР), керівника підрозділу АРМА, керівництва державного підприємства "СЕТАМ", а також оцінювачів організував протиправне відчуження права вимоги банківської установи через відповідне Нацагентство та держпідприємство

Зловмисники використовували підроблені офіційні документи, надавали та отримували неправомірну вигоду, завдяки чому досягли викупу зазначеної нерухомості за заниженою вартістю на підконтрольну юридичну особу.

Висновки експертиз підтверджують, що реалізація цієї злочинної схеми спричинила банківській установі збитки понад 112 млн грн.

Дії підозрюваних кваліфіковано за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна), ч. 3, 4 ст. 358 (підроблення документів), ч. 2 ст. 364 (зловживання владою), ч. 3 ст. 368 (отримання неправомірної вигоди посадовцем), ч. 3 ст. 369 (пропозиція чи надання неправомірної вигоди посадовцю) КК України.