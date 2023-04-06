Україна отримала від ЮНІСЕФ 70 автомобілів для надання допомоги дітям

Україна отримала від ЮНІСЕФ 70 автомобілів для надання допомоги дітям у межах проєкту "Турбота з народження вдома", повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Україна отримала від ЮНІСЕФ 70 автомобілів для надання допомоги дітям у межах проєкту "Турбота з народження вдома". Вдячні партнерам та донорам із Нідерландів, за пожертви яких були закуплені авто", - написав Шмигаль у телеграм-каналі.

Прем'єр повідомив, що автомобілі передано медикам, які опікуються немовлятами та дітьми до трьох років.

Окрім того, прем'єр зазначив, що проєкт "Турбота з народження вдома" вже реалізується в одинадцяти областях України.