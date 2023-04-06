Події

17:51 06.04.2023

Окупанти обстріляли Оріхів і Гуляйполе Запорізької області, пошкоджено багатоповерхівки

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Російські окупанти завдали ракетних і авіаційних ударів по житлових кварталах міст Оріхів і Гуляйполе Запорізької області, пошкоджено багатоповерхові житлові будинки та об'єкти інфраструктури, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

"Росіяни поцілили в п'ятиповерховий будинок у серці незламного міста Оріхова. Попередньо відомо, що удар завдано з РСЗВ. Крім цього, по місту завдано авіаудару, який пошкодив житловий сектор", - написав Малашко в телеграмі в четвер.

Також він розповів про обстріл окупантами Гуляйполя. "Дві ракети поцілили прямісінько в об'єкт цивільної інфраструктури. Ударною хвилею пошкоджено прилеглі багатоповерхові будинки. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Рятувальники оперативно ліквідовують загоряння, а фахівці відповідних органів уже реєструють черговий злочин рашистів і завдані ними збитки", - написав Малашко.

 

Теги: #обстріли #запорізька

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