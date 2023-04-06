Серед цілей Литви на саміті НАТО - запрошення України стати членом Альянсу

Серед цілей Литви на саміті НАТО у Вільнюсі - запрошення України стати членом Північноатлантичного альянсу.

"Сейм одноголосно визначив основні цілі нашої країни на саміті НАТО, який відбудеться у Вільнюсі в липні цього року", - повідомляють на офіційній сторінці литовського сейму у фейсбуці в четвер.

В інфографіці, що супроводжує повідомлення, зазначається, що першочергове завдання Литви на саміті - "повністю підтримувати Україну практичними заходами" і зробити все, щоб Україну запросили стати членом НАТО.

Саміт НАТО відбудеться у Вільнюсі 11-12 липня 2023 року.