БЕБ передало до ЗСУ 30 тисяч електронних сигарет

Територіальне управління БЕБ у Львівській області спільно з СБУ та прокуратурою передали до військових частин Збройних сил України електронні сигарети вартістю понад 10 млн грн, повідомляє пресслужба БЕБ.

"Правоохоронці встановили особу, яка незаконно продавала електронні сигарети за допомогою месенджерів. Товар зберігався у приміщеннях однієї з торгових мереж. Саме там у ході обшуку було виявлено 30 тисяч сигарет", - ідеться в повідомленні.

Організатору злочинної схеми було повідомлено про підозру за фактом придбання, транспортування та зберігання з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів (ч.1 ст.204 КК України).

Досудове розслідування здійснювали детективи Територіального управління БЕБ у Львівській області за оперативного супроводу співробітників управління СБУ у Львівській області та процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури.

Надалі матеріали кримінального провадження було скеровано до Личаківського районного суду, який й ухвалив рішення про передання сигарет до ЗСУ.