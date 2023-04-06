Знеструмлено через негоду 5 тис. споживачів у Чернівецькій та Івано-Франківській областях

У четвер через негоду було аварійно відключено від електроенергії 5 тис. споживачів у Чернівецькій та Івано-Франківській областях, повідомило Міністерство енергетики України з посиланням на главу відомства Германа Галущенка.

Як зазначили в Міненерго, генерація електроенергії при цьому станом на 6 квітня продовжує повністю забезпечувати потреби споживачів.

"Генерація із запасом має необхідні обсяги потужності для повного забезпечення потреб електроенергії споживачів у всій країні", - наголосило відомство.

Крім цього, протягом останньої доби відновлено електропостачання приблизно 15 тис. абонентів у Донецькій області, зазначено в повідомленні.