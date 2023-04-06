Петиція із закликом розірвати всі договори Києва з УПЦ (МП) набрала потрібну кількість голосів

Петиція на сайті Київської міської ради із закликом розірвати всі договори столиці з Українською православною церквою (Московського патріархату) набрала необхідні для розгляду 6 тис. голосів.

Петиція подана 5 квітня і станом на 6 квітня набрала необхідні для розгляду 6 тис. голосів.

"Ми вимагаємо від міської влади Києва прийняти рішення щодо розірвання всіх договорів, укладених між Київською міською радою, Київською міською державною адміністрацією, їхніми структурними підрозділами, підпорядкованими комунальними організаціями, установами і підприємствами та Українською православною церквою", - ідеться в тексті петиції.

Зокрема, наголошується, що ці рішення мають включати розірвання всіх видів договорів, де сторонами є органи місцевого самоврядування, комунальні організації міста Києва, УПЦ (МП) і всі її структурні підрозділи, зокрема: договору комунального обслуговування; договору оренди комунального майна; договору оренди комунальних земельних ділянок; договору про право користування комунальними земельними ділянками і комунальним майном; договору з обслуговування мереж тепло-, водо-, газопостачання та водовідведення; договору на вивезення сміття; інші договори та рішення, якими УПЦ (МП) надано права на користування комунальним майном, землею та послугами.

Відповідальні особи мають розглянути петицію протягом десяти робочих днів із дня оприлюднення інформації про початок її розгляду, за можливості її має бути виконано.