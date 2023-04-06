Події

10:32 06.04.2023

Російські окупанти обстріляли Чернігівську область із мінометів, постраждалих немає

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Російські окупанти в четвер уранці двічі обстріляли прикордонні райони Чернігівської області з мінометів, повідомляє Оперативне командування "Північ".

Повідомляється, що з 6:45 до 6:46 зафіксовано чотири прильоти, імовірно з міномету 120 мм, по н. п. Леонівка. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

Крім того, з 7:15 до 7:30 зафіксовано вісім вибухів, імовірно з міномету 120 мм, у район н. п. Грем'яч. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

 

Теги: #обстріли #чернігівська_область

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