Події

10:09 06.04.2023

Сили оборони на куп'янсько-лиманському напрямку за добу знищили гелікоптер К-52, танк Т-72 і міномет "Тюльпан"

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Сили оборони на куп'янсько-лиманському напрямку за добу знищили гелікоптер К-52, танк Т-72 і міномет "Тюльпан"

Українські сили оборони за минулу добу на куп'янсько-лиманському напрямку знищили ворожий вертоліт К-52, танк Т-72 і міномет "Тюльпан", повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

"Ворог активно діяв на куп'янсько-лиманському напрямку, 399 разів обстріляв наші позиції, там відбулося п’ять бойових зіткнень, 28 окупантів знищено, 62 були поранені", - сказав Череватий в ефірі загальнонаціонального телемарафону в четвер.

За його даними, також на цій ділянці фронту за минулу добу наші захисники знищили бойову машину десанту і підбили ще один вертоліт, але його екіпажу вдалося дістатися російських позицій.

Теги: #рф #війна #втрати

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