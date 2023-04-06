Сили оборони на куп'янсько-лиманському напрямку за добу знищили гелікоптер К-52, танк Т-72 і міномет "Тюльпан"

Українські сили оборони за минулу добу на куп'янсько-лиманському напрямку знищили ворожий вертоліт К-52, танк Т-72 і міномет "Тюльпан", повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

"Ворог активно діяв на куп'янсько-лиманському напрямку, 399 разів обстріляв наші позиції, там відбулося п’ять бойових зіткнень, 28 окупантів знищено, 62 були поранені", - сказав Череватий в ефірі загальнонаціонального телемарафону в четвер.

За його даними, також на цій ділянці фронту за минулу добу наші захисники знищили бойову машину десанту і підбили ще один вертоліт, але його екіпажу вдалося дістатися російських позицій.