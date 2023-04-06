6 квітня: Цей день в Україні та в світі

ДЕНЬ 407 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 407 RUSSIAN AGRESSION

6 квітня - Міжнародний день спорту і Всесвітній день настільного тенісу.

У православній церкві - передсвято Благовіщення Пресвятої Богородиці. Преподобного Захарії, посника Печерського, в Дальніх печерах.

У католиків - Чистий четвер, в іудеїв - початок Песаха.

Цього дня, 1327 року італійський поет Франческо Петрарка вперше зустрів свою Лауру, а археологи в Італії 1748 року виявили руїни Помпеї.

Міжнародний день спорту

23 серпня 2013 року Генеральна Асамблея ООН одноголосно ухвалила рішення відзначати 6 квітня як Міжнародний день спорту. Офіційна назва Дня - Міжнародний день спорту на благо розвитку і миру.

Всесвітній день настільного тенісу

Заснований Міжнародною федерацією настільного спорту в 2015 році. Дату обрали на честь Міжнародного дня спорту на благо розвитку і миру. До 1936 року настільний теніс носив назву "пінг-понг", а в 1988 році він отримав статус олімпійського виду спорту. Батьківщиною настільного тенісу вважається Англія.

Міжнародний день обслуговування доріг

У перший четвер квітня щорічно святкують Міжнародний день обслуговування доріг. До "дорожнього обслуговування" входять організація доріг, нагляд за їхнім станом і необхідним обладнанням, управління ними.

Церковні свята

Песах

Песах, або Великдень - найдавніше з єврейських свят, пов'язане з однією з найважливіших подій у єврейській історії - з Виходом з єгипетського рабства близько 3300 років тому, 2448 року за єврейським календарем.

Песах - свято весни - символізує пробудження природи, оновлення світу і звільнення людини. Свято здобуття свободи і гідності.

Великий четвер у західних християн

Великий четвер, ще його називають Страсний четвер або Чистий четвер, - четвер Страсного тижня (останні шість днів Великого посту, що передують Великодню), перший день Великодніх урочистостей (Великоднього тридення). Цього дня згадується Таємна Вечеря і встановлення Ісусом Христом таїнства Євхаристії - Святого Причастя.

День пам'яті преподобного Захарія

Святий Захарій був посником у Дальніх печерах Києво-Печерської лаври. Їв одні зерна й овочі після заходу сонця, пив воду. За це отримав дар бачити бісів і ангелів.

Ще цього дня:

1909 - Роберт Пірі та Метью Хенсон першими у світі досягли Північного полюса;

1917 - Початок роботи Всеукраїнського Національного конгресу;

1970 - Під час п'ятого турне США музиканти Led Zeppelin стали почесними громадянами міста Мемфіс;

1992 - Міністри закордонних справ Росії, України, Румунії, Молдови ухвалили спільну декларацію про припинення вогню в Придністров'ї;

1992 - Майкрософт представила операційну систему Windows 3.1;

2016 - Нідерланди на консультативному референдумі відкинули асоціацію України та ЄС.

Іменини: Артем, Захар, Петро, Яків, Стефан, Мартін, Парфен, Степан