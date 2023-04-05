Кубраков: ми працюємо над залізничним сполученням між Рава-Руською та Варшавою

Віцепрем'єр-міністр із відновлення України - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков повідомив, що у відомстві наразі працюють над відновленням залізничного сполучення між Рава-Руською та Варшавою.

"У тестову поїздку вирушає перший поїзд, який за кілька місяців дасть старт сполученню між Варшавою і Рава-Руською з пересадкою на Львів", - ідеться в повідомленні Мінінфраструктури.

Зазначається, що 5 квітня українські та польські залізничники спільно проводять тестово-випробувальну поїздку за маршрутом Люблін - Рава-Руська євроколією 1435 мм.

У відомстві запевняють, що для пасажирів польського напрямку Рава-Руська (Львівська область) стане "пунктом зручної пересадки між поїздом на євроколії та поїздом "Укрзалізниці" на українській колії, який своєю чергою домчить пасажирів до Львова".

"Запуск сполучення між Варшавою, Любліном, Рава-Руською та Львовом дасть змогу задовольнити величезний попит українців на зручну логістику поїздом до та з польської столиці, а також розвантажити автомобільні пункти пропуску. Працюємо над тим, щоб наші країни стали ще ближчими одна до одної", - наголосив Кубраков.

Повідомляється, що відновлений залізничний пункт пропуску в Рава-Руській не обслуговував пасажирів понад 20 років.

"Укрзалізницею відновлено ділянку євроколії довжиною 8,4 км і відреставровано вокзал на станції Рава-Руська. Після тестової поїздки польській стороні знадобиться кілька місяців для розгортання повноцінного митно-прикордонного контролю та завершення формальностей, після чого буде оголошено дату старту регулярного сполучення", - підсумували у відомстві.