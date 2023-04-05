Україна і Польща знайшли вихід проблеми українського експорту зерна

Президент України Володимир Зеленський заявив, що під час зустрічі з прем'єр-міністром Матеушем Моравецьким знайшли вихід проблеми експорту українського зерна до Польщі.

"Ми обговорювали питання наших фермерів - польських і українських. Ми знайшли вихід, я вважаю, що найближчими днями, тижнями ми остаточно розв'яжемо всі питання, тому що не може бути якихось складнощів між такими близькими партнерами та реальними друзями, як Польща та Україна", - сказав він журналістам у середу у Варшаві після зустрічі.

Раніше уряди Польщі та Румунії оголосили про намір попросити Європейську комісію розробити механізми, які допоможуть уникнути демпінгу цін на шкоду місцевим фермерам.

Польські фермери погрожували зірвати заходи під час візиту Зеленського до Варшави.