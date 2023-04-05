Події

20:26 05.04.2023

Україна і Польща знайшли вихід проблеми українського експорту зерна

1 хв читати
Україна і Польща знайшли вихід проблеми українського експорту зерна

Президент України Володимир Зеленський заявив, що під час зустрічі з прем'єр-міністром Матеушем Моравецьким знайшли вихід проблеми експорту українського зерна до Польщі.

"Ми обговорювали питання наших фермерів - польських і українських. Ми знайшли вихід, я вважаю, що найближчими днями, тижнями ми остаточно розв'яжемо всі питання, тому що не може бути якихось складнощів між такими близькими партнерами та реальними друзями, як Польща та Україна", - сказав він журналістам у середу у Варшаві після зустрічі.

Раніше уряди Польщі та Румунії оголосили про намір попросити Європейську комісію розробити механізми, які допоможуть уникнути демпінгу цін на шкоду місцевим фермерам.

Польські фермери погрожували зірвати заходи під час візиту Зеленського до Варшави.

 

 

Теги: #зерно #польща #рішення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:31 05.04.2023
Про жодні переговори над головами українців не може бути мови - Дуда

Про жодні переговори над головами українців не може бути мови - Дуда

21:28 05.04.2023
Тиранія програє в історії, коли програє в Україні

Тиранія програє в історії, коли програє в Україні

21:27 05.04.2023
Свобода Польщі та України принесе її в інші країни - Зеленський у Королівському палаці

Свобода Польщі та України принесе її в інші країни - Зеленський у Королівському палаці

21:05 05.04.2023
"Нова пошта" у березні відкрила 10 нових відділень у Польщі

"Нова пошта" у березні відкрила 10 нових відділень у Польщі

20:54 05.04.2023
Кубраков: ми працюємо над залізничним сполученням між Рава-Руською та Варшавою

Кубраков: ми працюємо над залізничним сполученням між Рава-Руською та Варшавою

20:21 05.04.2023
Польща першою хоче взяти участь у відбудові України

Польща першою хоче взяти участь у відбудові України

20:11 05.04.2023
У Варшаві підписано угоди про постачання в Україну польської військової техніки та про співпрацю у відновленні України

У Варшаві підписано угоди про постачання в Україну польської військової техніки та про співпрацю у відновленні України

16:15 05.04.2023
Польща готується передати Україні ще 6 МіГ-29 - Дуда

Польща готується передати Україні ще 6 МіГ-29 - Дуда

15:44 05.04.2023
Зеленський: Ми запрошуємо бізнес Польщі заходити в Україну дуже інтенсивно вже зараз

Зеленський: Ми запрошуємо бізнес Польщі заходити в Україну дуже інтенсивно вже зараз

15:31 05.04.2023
Україна і Польща готують новий договір - Дуда

Україна і Польща готують новий договір - Дуда

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Про жодні переговори над головами українців не може бути мови - Дуда

Тиранія програє в історії, коли програє в Україні

Свобода Польщі та України принесе її в інші країни - Зеленський у Королівському палаці

Польща першою хоче взяти участь у відбудові України

У Варшаві підписано угоди про постачання в Україну польської військової техніки та про співпрацю у відновленні України

ОСТАННЄ

Нові склади для військової техніки ввели в дію на військовій базі США на заході Польщі

Росіяни обстріляли Нікополь: обірвано лінію електропередачі, пошкоджено приватні будинки та госпбудівлі, жертв немає

Зеленський привітав євреїв усього світу зі святом Песах

Зеленський подякував Польщі та Єврокомісії за ініціативу щодо повернення викрадених Росією дітей

В Україну вдалося повернути ще одну дитину, незаконно депортовану в РФ

Зеленський встановив лампадку до пам'ятника жертв авіакатастрофи 2010 року у Смоленську

ЗРК Avenger розпочали бойове чергування в Північній операційній зоні

На Харківщині підліток підірвався на невідомому вибуховому пристрої та дістав мінно-вибухову травму

Російські окупанти посилюють контррозвідувальний і поліцейський режими на тимчасово зайнятих ними територіях - Генштаб ЗСУ

Українська авіація за добу завдала 12 ударів по районах зосередження російських окупантів - Генштаб ЗСУ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА