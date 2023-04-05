Події

20:03 05.04.2023

Зеленський подякував Польщі та Єврокомісії за ініціативу щодо повернення викрадених Росією дітей

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Зеленський подякував Польщі та Єврокомісії за ініціативу щодо повернення викрадених Росією дітей

Президент України Володимир Зеленський подякував за спільну ініціативу Польщі та Єврокомісії щодо повернення викрадених Росією дітей.

"Шукаємо рішення - як повернути українських діточок, які були силою викрадені, депортовані нашим ворогом Російською Федерацією. Наші польські брати готові допомогти Україні в пошуку і поверненні дітей", - сказав він журналістам у середу у Варшаві після зустрічі з прем'єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким.

"І ми вдячні за спільну ініціативу Польщі та Єврокомісії з пошуку та повернення дітей, яких російська держава-зло намагається позбавити сім'ї, країни, сімейної та національної ідентичності. Дуже важливо, що і такій формі російської агресії - а форм у них багато - ми протистоїмо разом - із Польщею. Разом завжди Україна і Польща", - сказав він.

 

 

Теги: #президент #діти #подяка

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