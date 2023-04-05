В Україну вдалося повернути ще одну дитину, незаконно депортовану в РФ

В Україну вдалося повернути дитину, депортовану в РФ із тимчасово окупованої території Херсонської області, повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"На початку року до мене звернулася бабуся з проханням посприяти в поверненні онука Артема, який разом з іншими вихованцями Олешківського дитячого будинку-інтернату Херсонської області був депортований до РФ", - розповідає Лубінець історію повернутої дитини в телеграм-каналі в середу.

"Заявниця повідомила, що тільки-но їй стало відомо, що вихованців зазначеного будинку-інтернату вивозять до РФ, вона особисто поїхала до закладу, щоб забрати онука. Однак Артема разом з іншими вихованцями на той час уже перемістили на територію РФ, звідти до тимчасово окупованого Криму, а потім до м. Скадовська. Утім, адміністрація закладу, в якому перебував Артем, відмовилася повертати дитину", - повідомляє подробиці омбудсмен.

У результаті звернень омбудсмена "до органу опіки та піклування щодо вжиття заходів для захисту прав та інтересів дитини, у лютому бабусю визначили опікуном над онуком, також було вжито інших заходів щодо повернення дитини на територію, підконтрольну Україні".

"Нагадаю, у разі порушення прав, незаконного переміщення/депортації вас і вашої сім'ї, Ви можете звернутися до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини", - підсумував Лубінець: