ЗРК Avenger розпочали бойове чергування в Північній операційній зоні

Зенітно-ракетні комплекси Avenger ("Месник") розпочали бойове чергування в Північній операційній зоні, повідомив командувач Об'єднаних сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв.

"Зенітно-ракетні комплекси Avenger ("Месник") уже на бойовому чергуванні в Північній операційній зоні. Вони здатні забезпечити мобільну протиповітряну оборону малої дальності для об’єктів цивільної інфраструктури, підрозділів Сектора безпеки та оборони від крилатих ракет, безпілотних літальних апаратів, літаків і гелікоптерів на малих висотах", - наводяться слова Наєва в повідомленні Генштабу ЗСУ в телеграм-каналі в середу.

Пост проілюстровано відеосюжетом, що демонструє можливості нової бойової машини. Наєв наголосив, що система посилить захист повітряного простору в Північній операційній зоні. Екіпаж Avenger пройшов навчання в Німеччині.

"Наші хлопці та техніка готові виконувати завдання з протиповітряного прикриття важливих державних, цивільних і військових об'єктів", - сказав Наєв.

Самохідні ЗРК ближньої дії Avenger, встановлені на шасі бронеавтомобіля HMMWV ("Хамві"), призначені для ураження повітряних цілей на висоті від 0,5 до 3,8 км і на дальності від 0,5 до 5,5 км. До складу комплексу входять два контейнери по чотири ракети FIM-92 Stinger, зенітний кулемет калібру 12,7 мм і РЛС.