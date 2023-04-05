НАБУ проводить обшуки в керівництва апарату та в департаменті агропромислового розвитку Харківської ОВА

Детективи Національного антикорупційного бюро України проводять обшуки в низці структурних підрозділів Харківської ОВА.

Цю інформацію підтвердили в пресслужбі обладміністрації.

"Сьогодні Національне антикорупційне бюро України справді здійснює слідчі дії в деяких структурних підрозділах Харківської обласної військової адміністрації. Зокрема, у керівництва апарату ХОВА та в департаменті агропромислового розвитку ", - повідомили у пресслужбі.

У пресслужбі також запевнили, що ОВА, зі свого боку, максимально та всебічно співпрацює з НАБУ і сприяє в його роботі, надає детективам агентства всі запитувані документи та необхідну інформацію.

Водночас у пресслужбі не уточнили, в межах якої справи відбуваються слідчі дії.

Раніше головний редактор Цензор.net Юрій Бутусов на своїй сторінці у фейсбуці з посиланням на джерела видання повідомив, що детективи НАБУ провели обшуки в Харківській облдержадміністрації, зокрема в кабінетах голови ХОВА Олега Синєгубова, його заступника Віти Ковальської та директора департаменту агропромислового розвитку Андрія Дорожка.

"Справа стосується розтрати гуманітарної допомоги, придбаної коштом держави після початку російського вторгнення в Харківську область у 2022 році", - написав Бутусов.