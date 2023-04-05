Події

16:15 05.04.2023

Польща готується передати Україні ще 6 МіГ-29 - Дуда

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Польща готується передати Україні ще 6 МіГ-29 - Дуда

Польща готується передати Україні ще шість літаків МіГ-29 на додачу до восьми, які вже поставлено або які передають наразі, сказав на пресконференції у Варшаві в середу після переговорів із президентом України Володимиром Зеленським президент Польщі Анджей Дуда.

"Чотири МіГи з наших складів були протягом останніх місяців передані в розпорядження українських ВПС. Чотири МіГи передаються тепер додатково, тобто вже вісім", - сказав Дуда.

"Ми готові передати шість, які готуються до цього. Вони могли б бути передані досить швидко", - зазначив польський президент.

При цьому, за його словами, "у нас є МіГи, які були модернізовані за стандартами НАТО. Ці МіГи будуть нам ще потрібні, але в момент, коли вони звільнятимуться після приходу нових літаків, я впевнений, що в майбутньому ми зможемо передати ще, якщо буде така можливість. Але для цього буде потрібна згода наших партнерів".

Теги: #польща #міг_29

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