Події

15:21 05.04.2023

Зеленський і Дуда домовилися про надання Україні нового потужного оборонного пакета

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Зеленський і Дуда домовилися про надання Україні нового потужного оборонного пакета

Президент України Володимир Зеленський і президент Польщі Анджей Дуда під час переговорів у Варшаві домовилися про надання Україні нового потужного оборонного пакета.

"Обговорили зміцнення нашої армії. Це дуже важливо. Ми сьогодні обговорили й ухвалили рішення щодо потужного оборонного пакета, який посилить наших людей", - заявив Зеленський на пресконференції з польським президентом Анджеєм Дудою у Варшаві.

"Сьогодні ми – у Варшаві, але там – в окопах Бахмута, Мар'їнки, Авдіївки перебувають наші люди, справжні воїни, чоловіки, жінки, абсолютно сильні люди, яких ми, на жаль, через Росію втрачаємо щодня", - додав він.

Глава держави подякував польській стороні за рішення надати додатковий пакет військової допомоги, який, за його словами, посилить українських бійців і допоможе захистити їхні життя.

"Тому що вони ризикують своїми життями заради українців, але й заради майбутнього життя і ваших дітей, дітей Європи", - сказав Зеленський.

Теги: #україна #польща #військова_допомога

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