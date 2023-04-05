Події

15:10 05.04.2023

Україна на шляху до НАТО буде безкомпромісною - Зеленський

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Україна на шляху до НАТО буде безкомпромісною - Зеленський

Україна на своєму шляху до НАТО буде такою ж безкомпромісною, як і у відбитті російської агресії, заявив президент Володимир Зеленський.

"Україна - країна тепла, дружна і безкомпромісна у війні. Ми не віддамо землю, свободу, наших дітей, які силоміць були депортовані до РФ, і нашу незалежність. Ми безкомпромісні в дружбі. Ми вважаємо Польщу нашим справжнім другом і партнером навіки", - заявив Зеленський на пресконференції з польським президентом Анджеєм Дудою у Варшаві.

Президент Польщі був так само безкомпромісним, коли підтримав Україну на її шляху до Європейського Союзу, заявив Зеленський.

"Ми здобули кандидатство завдяки багатьом нашим партнерам, але насамперед завдяки Польщі. Дякую за безкомпромісну підтримку", - сказав він.

"І також я хотів би сказати і передати всім нашим партнерам, які постійно шукають компроміси для України на шляху до НАТО, що і в цьому питанні Україна буде безкомпромісною. І я радий, що на цьому шляху з нами Польща", - зазначив Зеленський.

Теги: #нато #україна

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