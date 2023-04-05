Президент Польщі сподівається на отримання Україною додаткових гарантій безпеки на саміті НАТО

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що на саміті НАТО у Вільнюсі влітку цього року Україна може отримати додаткові гарантії безпеки.

"Ми хочемо отримати на саміті НАТО у Вільнюсі додаткові гарантії безпеки, які будуть підтримкою українським воїнам у боротьбі проти загарбників. Сподіваємося, що такі гарантії для України ми зможемо отримати", - сказав він у середу на пресконференції після переговорів із президентом України Володимиром Зеленським.

При цьому Дуда зазначив, що Україна має якнайшвидше стати повноправним членом ЄС і НАТО.

За його словами, головною темою на переговорах була безпека. "Польща - третя країна за військовою підтримкою України. Ми передали понад 300 танків, САУ "Краб", інше обладнання", - сказав він.

За словами президента Польщі, обговорювалися також "історичні питання, які є ранами для багатьох родин". "Між нами немає тем табу. Ми будуватимемо відносини, спираючись на чесну політику пам'яті", - сказав він.

Дуда нагадав, що Польща є найбільшим економічним партнером України, і висловив сподівання, що "західний напрям економічної активності України буде збережено".