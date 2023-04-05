Події

14:20 05.04.2023

Кафедральний собор святого Георгія у Львові перейшов до ПЦУ

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Кафедральний собор святого Георгія у Львові перейшов до ПЦУ

Кафедральний собор святого Георгія у Львові, що належав до Української православної церкви (Московського патріархату), перейшов до Православної церкви України, повідомив заступник голови Львівської обласної ради Юрій Холод.

"Храм на вулиці Тараса Бобанича перейшов від московської церкви до Православної церкви України", - написав Холод у фейсбуці.

За його словами, тепер він називатиметься на честь святого Юрія Переможця.

Частина парафіян, які перебували в храмі і висловлювали незгоду з таким кроком, заявляли, що не знають людей, які голосують за перехід до ПЦУ.

Пізніше начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький написав у своєму телеграм-каналі, що "юридично процес переходу триває", і висловив ідею, що в майбутньому ця церква може стати гарнізонним храмом ПЦУ у Львові.

Зі свого боку Львівська єпархія УПЦ заявила, що о 9:00 5 квітня на територію кафедрального собору зайшли невідомі люди (до 50 осіб) і заблокували вхід на територію і храм.

"Невідомі люди під головуванням Юрія Холода, заступника голови Львівської обласної ради, провели парафіяльні збори про перехід громади храму до ПЦУ. У зборах взяв участь священик Львівської єпархії ПЦУ під керуванням митрополита Макарія", - зазначено в повідомленні у фейсбуці.

"Повідомляємо про те, що релігійна громада парафії святого великомученика Георгія жодних рішень про перехід до ПЦУ не приймала", - наполягають у єпархії.

Теги: #храм #львів #пцу

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