Події

12:47 05.04.2023

Правоохоронці здійснюють обшуки у фірмах, пов'язаних з ексзаступником секретаря РНБО Сівковичем

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Правоохоронці здійснюють обшуки у фірмах, пов'язаних з ексзаступником секретаря РНБО Сівковичем

В Україні здійснюють низку обшуків у фірмах, що стосуються ексзаступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України Володимира Сівковича, який разом із колишнім главою Адміністрації президента України Андрієм Клюєвим створив так званий політичний офіс із контролю за діяльністю українських політиків за допомогою мережі підлеглих йому фірм і підприємств.

"Просто зараз відбувається близько 30 обшуків на цих фірмах і підприємствах та за місцями проживання причетних до цього осіб", - повідомила радник із комунікацій ДБР Тетяна Сап'ян на брифінгу в Києві в середу.

За її словами, на цей момент уже відомо про вилучення документів і зброї.

Сап'ян уточнила, що ці 15 фірм були пов'язані з рієлторською та фінансовою діяльністю.

Як повідомлялося, у липні 2022 року ДБР повідомило про підозру в держзраді Сівковичу і трьом співробітникам ФСБ РФ за шпигунство. Встановлено, що Сівкович через довірених осіб контролює в Україні низку фірм і підприємств, які використовують для прикриття діяльності членів злочинної організації, а також фінансування осіб, які їм сприяють.

Слідство також встановило, що колишній начальник Головного управління Служби безпеки України в АР Крим Олег Кулініч був довіреною особою Сівковича. Він активно співпрацював зі створеним ФСБ "політичним офісом" і виконував вказівки кураторів для впровадження "своїх людей" у різні державні та правоохоронні органи, проведення розвідувально-підривної діяльності проти України, шпигунства, підбурювання громадян України до державної зради.

Теги: #обшуки #сівкович #дбр

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