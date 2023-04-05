Події

12:17 05.04.2023

У Варшаві розпочалася церемонія зустрічі президентів Польщі та України Дуди і Зеленського

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У Варшаві триває офіційна церемонія зустрічі президентів України і Польщі Володимира Зеленського та Анджея Дуди.

Зеленський перебуває у Варшаві з одноденним візитом. Як очікується, він проведе переговори з президентом Дудою, відбудуться переговори української та польської делегацій у розширеному форматі.

Увечері він виступить у Королівському замку з промовою, адресованою полякам і українцям, які проживають у Польщі.

Теги: #польша #дуда #зеленський

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