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07:48 05.04.2023

Трампу може загрожувати до 136 років тюремного терміну

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Трампу може загрожувати до 136 років тюремного терміну

Обвинувачення, пред'явлені колишньому президенту США Дональду Трампу передбачають максимальне покарання у вигляді 136 років тюремного ув'язнення, повідомляє телеканал FoxNews.

"Обвинувачення передбачають максимальне покарання у вигляді 136 років тюремного ув'язнення, хоча фактичний термін, найімовірніше, буде набагато меншим, якщо його визнають винним за будь-яким або всіма пунктами обвинувачення", - зазначає телеканал.

Раніше експрезиденту США висунули обвинувачення за 34 пунктами, стосовно фальсифікації ділових документів і злочинної змови.

Телеканал уточнює, що фальсифікація ділових документів зазвичай у Нью-Йорку є обвинуваченням у дрібному правопорушенні, але підвищується до рівня кримінального злочину з максимальним терміном ув'язнення в чотири роки, коли "намір обвинуваченого обдурити включає намір скоїти інший злочин або допомогти приховати його вчинення".

Тим часом телеканал NBC News повідомив із посиланням на обізнані джерела, що представники американської розвідки "стежать за будь-якими кампаніями впливу" з боку Росії або Китаю через обстановку, яка склалася у США у зв'язку з висунутими на адресу Трампа звинуваченнями.

Зазначається, що офіційні особи США були насторожі відтоді, як минулого тижня було підтверджено обвинувальний висновок щодо Трампа.

Трамп за пред'явленими йому обвинуваченнями винним себе не визнав. Він став першим в історії США колишнім главою держави, який зазнав кримінального переслідування.

У січні 2018 року газета The Wall Street Journal опублікувала статтю, у якій стверджували, що у 2006 році Трамп нібито мав стосунки з порноактрисою Стормі Деніелс, а незадовго до президентських виборів 2016 року заплатив їй $130 тис. за мовчання. Сам Трамп запевняв, що особистих стосунків із Деніелс у нього не було.

Експрезидент і його союзники неодноразово заявляли, що обвинувачення на його адресу політично мотивовані.

 

 

Теги: #сша #трамп #термін #втручання

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