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07:32 05.04.2023

Голова Пентагону сподівається на співпрацю з Фінляндією в рамках НАТО

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Голова Пентагону сподівається на співпрацю з Фінляндією в рамках НАТО

Голова Пентагону Ллойд Остін сподівається на активну співпрацю в рамках НАТО з Фінляндією, яка вступила до альянсу напередодні, а також якнайшвидшого вступу до НАТО Швеції, заявив Пентагон.

"Я з нетерпінням чекаю спільної роботи з Фінляндією як союзником і якнайшвидшого приєднання Швеції до альянсу", - зазначив Остін.

Він додав, що "ми продовжимо невідкладну і життєво важливу роботу для підтримки сил свободи, захисту кожного дюйма території НАТО і побудови більш безпечного світу".

За словами шефа Пентагону, наприкінці цього місяця він поїде до Швеції, "щоб обговорити низку питань регіональної безпеки, а також їхні плани щодо вступу до НАТО".

Урочиста церемонія з прийому Фінляндії до Північноатлантичного альянсу відбулася у вівторок у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.

Швеція і Фінляндія у 2022 році подали заявки на вступ у НАТО. Туреччина, будучи членом НАТО, поставила низку умов, які обидві скандинавські країни мали виконати, щоб Анкара ратифікувала їхній вступ до альянсу. Потім у Туреччині заявили, що Швеція не повністю виконала ці умови.

 

 

Теги: #сша #нато #пентагон #заява

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