У вівторок окупанти обстріляли 3 громади, поранено 1 особу, пошкоджено торговельний заклад, 2 приватні будинки – Сумська ОВА

Протягом вівторка російські окупанти здійснили обстріли Білопільської, Краснопільської, Середино-Будської громад, в результаті було поранено 1 особу та пошкоджено торговельний заклад, 2 приватні будинки та лінії електропередач, повідомляє Сумська обласна військова адміністрація в телеграм-каналі.

Ворог скинув по Краснопільській громаді 2 боєприпаси (типу ВОГ) за допомогою БПЛА. В одному із сіл громади поранення отримав один мирний мешканець та пошкоджено торговельний заклад.

Білопільську громаду окупанти обстрілювали "практично" протягом усього вівторка: з мінометів - зафіксовано 49 прильотів, АГС – 58 пострілів та кулемета – 10 черг.

З території РФ здійснено мінометний обстріл Середино-Будської громади - 15 прильотів. В результаті пошкоджено 2 приватні житлові будинки та лінія електропередач.