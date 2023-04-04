У Білому домі заявили, що ситуація навколо Трампа не є пріоритетною для адміністрації США

Представниця Білого дому Карін Жан-П'єр заявила у вівторок, що американська адміністрація не стежить за пред'явленням обвинувачень експрезиденту Дональду Трампу.

"Ситуація навколо Трампа не перебуває сьогодні у фокусі нашої уваги, нашим пріоритетом є американський народ", - сказала вона на брифінгу.

При цьому вона зазначила, що влада готова до можливих заворушень, наголосивши, що в Білому домі засуджують будь-яку форму насильства.

Раніше у вівторок Трамп прибув до суду в Нью-Йорку, де йому висунуть понад 30 обвинувачень.

У січні 2018 року газета The Wall Street Journal опублікувала статтю, в якій стверджували, що в 2006 році Трамп нібито мав стосунки з актрисою Стормі Деніелс, а незадовго до президентських виборів 2016 року заплатив їй $130 тис. за мовчання. Сам Трамп запевняв, що особистих стосунків із Деніелс у нього не було. Експрезидент і його союзники неодноразово заявляли, що обвинувачення на його адресу політично мотивовані.

Окружний прокурор Мангеттена Елвін Брегг зажадав явки ексглави Білого дому для надання свідчень по суті пред'явленого йому обвинувачення.