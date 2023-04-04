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21:06 04.04.2023

Кулеба: рішення про постачання винищувачів F-16 на засіданні комісії "Україна - НАТО" не було ухвалено

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Кулеба: рішення про постачання винищувачів F-16 на засіданні комісії "Україна - НАТО" не було ухвалено

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що рішення щодо поставок винищувачів F-16 на засіданні комісії "Україна - НАТО" ухвалено не було, але питання обговорюватимуть із політичним керівництвом країн.

Під час виступу на брифінгу за підсумками засідання комісії "Україна - НАТО" в Брюсселі, Кулеба заявив, що обговорював питання надання Україні багатоцільових винищувачів F-16 на деяких двосторонніх зустрічах у Брюсселі.

"Обговорення складалося з двох блоків: ми розвіяли аргументи про те, що надання Україні західних літаків - надто довго і складно. Рішень немає. Але я отримав сьогодні запевнення в тому, що з урахуванням наданої мною інформації про набагато вищу готовність України оперувати цими літаками, ніж дехто думає, це буде обговорюватися в столицях із політичним керівництвом цих країн", - сказав Кулеба на брифінгу за підсумками засідання комісії "Україна-НАТО" у Брюсселі.

Очільник МЗС запевнив, що рішення буде ухвалено, однак це займе час.

 

 

Теги: #нато #поставка #літаки

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