Події

20:44 04.04.2023

Трамп прибув до суду, де йому висунуть понад 30 обвинувачень

1 хв читати
Трамп прибув до суду, де йому висунуть понад 30 обвинувачень

Експрезидент США Дональд Трамп прибув до суду Мангеттена в Нью-Йорку, де йому висунуть понад 30 обвинувачень у "справі про Стормі Деніелс".

На прямій трансляції, яку веде The Washington Post, було видно, як Трамп виходить із машини, він привітав прихильників і попрямував до будівлі суду.

У січні 2018 року газета The Wall Street Journal опублікувала статтю, у якій стверджувалося, що у 2006 році Трамп нібито мав стосунки з актрисою Стормі Деніелс, а незадовго до президентських виборів 2016 року заплатив їй $130 тис. за мовчання. Сам Трамп запевняв, що особистих стосунків із Деніелс він не мав.

Із публікацій ЗМІ стало відомо, що окружний прокурор Мангеттена Елвін Брегг вимагав явки ексглави Білого дому для надання показань по суті висунутого йому обвинувачення.

Теги: #суд #трамп

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:59 03.04.2023
Трамп вирушив до Нью-Йорка, де йому висунуть понад 30 обвинувачень

Трамп вирушив до Нью-Йорка, де йому висунуть понад 30 обвинувачень

14:05 03.04.2023
Суд засудив викрадача Вербицького і Луценка до 5 років позбавлення волі і звільнив від покарання через закінчення строку давності

Суд засудив викрадача Вербицького і Луценка до 5 років позбавлення волі і звільнив від покарання через закінчення строку давності

21:32 01.04.2023
Суд обрав запобіжний захід митрополиту УПЦ (МП) Павлу у вигляді цілодобового домашнього арешту на два місяці

Суд обрав запобіжний захід митрополиту УПЦ (МП) Павлу у вигляді цілодобового домашнього арешту на два місяці

19:25 01.04.2023
Суд продовжив засідання щодо обрання запобіжного заходу митрополиту УПЦ (МП) Павлу

Суд продовжив засідання щодо обрання запобіжного заходу митрополиту УПЦ (МП) Павлу

19:05 01.04.2023
Суд погодив примусовий привід настоятеля Києво-Печерської лаври Павла, засідання продовжиться сьогодні - УПЦ (МП)

Суд погодив примусовий привід настоятеля Києво-Печерської лаври Павла, засідання продовжиться сьогодні - УПЦ (МП)

16:38 01.04.2023
Суд з обрання запобіжного заходу для митрополита УПЦ (МП) Павла продовжить засідання в понеділок

Суд з обрання запобіжного заходу для митрополита УПЦ (МП) Павла продовжить засідання в понеділок

16:13 31.03.2023
Суд заарештував ексдиректора з правових питань ДП "Антонов" із можливістю внесення застави

Суд заарештував ексдиректора з правових питань ДП "Антонов" із можливістю внесення застави

20:01 30.03.2023
До суду скеровано справу проти двох киян, які налагодили виїзд військовозобов'язаних за кордон - прокуратура

До суду скеровано справу проти двох киян, які налагодили виїзд військовозобов'язаних за кордон - прокуратура

18:45 30.03.2023
Госпсуд Києва відмовив у забезпеченні позову УПЦ (МП) до заповідника "Києво-Печерська лавра" щодо недійсності одностороннього розірвання договору

Госпсуд Києва відмовив у забезпеченні позову УПЦ (МП) до заповідника "Києво-Печерська лавра" щодо недійсності одностороннього розірвання договору

16:28 30.03.2023
Суд визнав нардепа Констанкевич винуватою в недостовірному декларуванні

Суд визнав нардепа Констанкевич винуватою в недостовірному декларуванні

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Українці роблять так, щоб американцям не довелося воювати, - Зеленський у зверненні до Національної асоціації губернаторів США

Росіяни скинули дві авіабомби на с. Печенюги Чернігівської області, горить будинок, даних про постраждалих наразі немає

США оголосили про новий пакет допомоги Україні на $2,6 млрд, що включає додаткові боєприпаси для Patriot і HIMARS

Примусову евакуацію дітей оголошено у 21 населеному пункті Донецької області

Генштаб: В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут і Мар'їнка

ОСТАННЄ

На Великодні свята в Херсонській області буде заборонено відвідування кладовищ і проведення богослужінь під час комендантської години

Кулеба: рішення про постачання винищувачів F-16 на засіданні комісії "Україна - НАТО" не було ухвалено

Зеленський: Цінуємо непохитну підтримку президента Байдена і всього американського народу

Генсек НАТО за результатами засідання Комісії Україна-НАТО: Майбутнє України - в євроатлантичній сім'ї

Україна і Німеччина підписали заяву про енергетичне партнерство

Зеленський: Продовження мандата міжнародної комісії з розслідування злочинів РФ в Україні - це ще один крок до забезпечення відповідальності держави-агресора

Українці роблять так, щоб американцям не довелося воювати, - Зеленський у зверненні до Національної асоціації губернаторів США

Мандат Незалежної міжнародної комісії ООН із розслідування злочинів РФ в Україні продовжено на один рік - резолюція ООН

На постраждалих унаслідок підтоплення територіях Донецької області буде посилено контроль якості води

Рада ООН з прав людини засудила депортацію Росією дітей з тимчасово окупованих територій України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА