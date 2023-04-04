Трамп прибув до суду, де йому висунуть понад 30 обвинувачень

Експрезидент США Дональд Трамп прибув до суду Мангеттена в Нью-Йорку, де йому висунуть понад 30 обвинувачень у "справі про Стормі Деніелс".

На прямій трансляції, яку веде The Washington Post, було видно, як Трамп виходить із машини, він привітав прихильників і попрямував до будівлі суду.

У січні 2018 року газета The Wall Street Journal опублікувала статтю, у якій стверджувалося, що у 2006 році Трамп нібито мав стосунки з актрисою Стормі Деніелс, а незадовго до президентських виборів 2016 року заплатив їй $130 тис. за мовчання. Сам Трамп запевняв, що особистих стосунків із Деніелс він не мав.

Із публікацій ЗМІ стало відомо, що окружний прокурор Мангеттена Елвін Брегг вимагав явки ексглави Білого дому для надання показань по суті висунутого йому обвинувачення.