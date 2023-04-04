Зеленський: Продовження мандата міжнародної комісії з розслідування злочинів РФ в Україні - це ще один крок до забезпечення відповідальності держави-агресора

Президент України Володимир Зеленський привітав продовження мандата Незалежної міжнародної комісії з розслідування злочинів РФ в Україні.

"Я вітаю продовження мандата ООН Незалежної міжнародної комісії з розслідування російських злочинів проти прав людини в Україні. Це ще один важливий крок до забезпечення відповідальності держави-агресора. Вдячний усім державам - членам Ради ООН з прав людини за підтримку цього рішення", - написав президент України у твіттері у вівторок.

Як повідомлялося, Рада ООН з прав людини на сесії у вівторок ухвалила резолюцію, в якій засудила порушення Росією прав людини в Україні та продовжила мандат Незалежної міжнародної комісії з розслідування злочинів РФ в Україні терміном на один рік.