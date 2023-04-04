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20:40 04.04.2023

Українці роблять так, щоб американцям не довелося воювати, - Зеленський у зверненні до Національної асоціації губернаторів США

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Українці роблять так, щоб американцям не довелося воювати, - Зеленський у зверненні до Національної асоціації губернаторів США

Президент України Володимир Зеленський звернувся через відеозв'язок у вівторок до представників Національної асоціації губернаторів Сполучених Штатів Америки.

Глава держави зазначив, що Росія розв'язала війну не так проти України, як проти свободи в Європі та світі загалом.

"І коли запитують, чому Америка має допомагати Україні й інвестувати в нашу оборону, я відповідаю: "Просто погляньте на реальність"... Кремль мріє принизити Америку, Європу, увесь вільний світ... Кремль мріє розколоти НАТО, спровокувати конфлікт, який поставить вашу націю перед вибором: воювати чи ні", - заявив Зеленський.

Саме Україна, як наголосив президент, є надійним останнім кордоном західних держав і здатна не допустити розширення війни.

"Завдяки українській міцності, зокрема, вашому народу не доведеться робити цей вибір – вибір щодо ваших хлопців і дівчат, ваших чоловіків і жінок, хоробрих воїнів, чиї життя були б покладені на вівтар захисту найціннішого – свободи. Вистоїть Україна – вистоїть ваш мир, ваших союзників і партнерів. Ось чому ми звертаємося по підтримку до США, по зброю та по фінанси", - сказав він.

При цьому Зеленський подякував усім американцям, які готові працювати для відновлення України.

Зокрема, працівникам оборонної індустрії штату Арканзас - за виробництво та постачання Україні систем HIMARS, працівникам підприємств штату Алабама - за системи Javelin, штатам Аризона й Оклахома, де тренувалися українські військові, зокрема для роботи на Patriot, а також Техасу, Неваді, Меріленду, Каліфорнії, Індіані, Орегону й іншим американським штатам - за системи та продукти озброєння, послуги й рішення, що наближають українську перемогу.

Крім того, за словами українського президента, деякі штати США вже проводять переговори щодо відновлення України (Огайо - Харківська область, Іллінойс - Київська область, Міннесота - Чернігівська область). У зв'язку з цим він закликав до розширення співпраці, яка створить нове зростання для безпеки та економіки.

"Головне - не програти час, не програти шанс, який маємо. Діяти зараз, допомагати зараз. Українці роблять так, щоб американцям не довелося воювати. І ми спільно здобуваємо нову міцність для наших держав", - резюмував Зеленський.

 

Теги: #сша #допомога #відновлення

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