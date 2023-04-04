Події

19:47 04.04.2023

Залужний розповів Міллі про ситуацію на лінії фронту: ситуація складна, але контрольована

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Залужний розповів Міллі про ситуацію на лінії фронту: ситуація складна, але контрольована

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою Об'єднаного комітету начальників штабів США Марком Міллі.

"Розповів про обстановку на лінії фронту. Ситуація складна, але контрольована. Особливу увагу приділили питанню постачання озброєння і боєприпасів. Наголосили на важливості посилення системи протиповітряної оборони України. Обговорили майбутні кроки Збройних сил задля деокупації території нашої держави", - написав Залужний у телеграм-каналі у вівторок.

Співрозмовники домовилися про подальшу активну взаємодію. Залужний висловив подяку за послідовну підтримку України.

Теги: #сша #переговори #головнокомандувач

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