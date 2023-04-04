Глави МЗС України та Великої Британії обговорили посилення контрнаступальних можливостей ЗСУ

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і глава МЗС Великої Британії Джеймс Клеверлі під час зустрічі в Брюсселі обговорили посилення контрнаступальних можливостей України.

"Я зустрівся з Джеймсом Клеверлі, щоб обговорити посилення контрнаступальних можливостей України. Ми погодилися, що Росія має піти з України, щоб війна припинилася. Я також наголосив, що членство України в НАТО запобігатиме майбутнім агресіям у Європі", - написав Кулеба у твіттері.