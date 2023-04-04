Через російську агресію в Україні постраждали вже 1 373 об'єкти культурної інфраструктури - Мінкультури

У зв'язку з російською збройною агресією проти України постраждали вже 1 373 об'єкти культурної інфраструктури, з них майже третина - зруйновані, повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики.

"МКІП продовжує фіксувати пошкодження об'єктів культурної інфраструктури в Україні внаслідок російської агресії. Так, станом на 25 березня 2023 року збитків зазнали 1 373 об'єкти культурної інфраструктури, без урахування пам'яток культурної спадщини. З них майже третину зруйновано (514 об'єктів)", - ідеться в повідомленні пресслужби міністерства.

Зазначається, що за останній місяць загальна кількість постраждалих об'єктів культурної інфраструктури зросла на 51 одиницю, основна частина яких припадає на Харківську область (19).

Згідно з повідомленням, найбільших втрат і збитків культурна інфраструктура зазнала в Донецькій, Харківській, Київській, Херсонській, Миколаївській і Луганській областях.

Зокрема, пошкоджень і руйнувань зазнали клубні заклади, бібліотеки, музеї, театри, філармонії, заклади мистецької освіти (мистецькі школи та коледжі) та об'єкти культурної спадщини на території 201 територіальної громади.

Загалом постраждали: клубні заклади - 653; бібліотеки - 528; музеї та галереї - 69; театри та філармонії - 22; заклади мистецької освіти - 101.

"Найчисельнішою групою об'єктів культурної інфраструктури, що зазнали пошкоджень або руйнувань, є клубні заклади - 48% від загальної кількості закладів культурної інфраструктури, які зазнали збитків", - ідеться в повідомленні.