Пригожин у Бахмуті встановлює прапори на будівлях, які фізично давно не існують, - Череватий

Ватажок ПВК "Вагнера" Євген Пригожин у Бахмуті встановлює прапори на будівлях, які фізично давно не існують, оскільки будівлю міської адміністрації там знищено, заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

"Пригожин напевно їздить до Бахмуту, тому що в Петербурзі йому нині небезпечно. Там, бачите, наразі вибухають ресторани. І встановлює прапори на будівлях, які фізично давно не існують. Цю будівлю, як він каже, міської адміністрації просто знищено", - сказав Череватий в ефірі національного телемарафону в середу.

Спікер наголосив, що Бамут залишається основним напрямком удару ворога, зокрема "вагнерівців".

"Там відбулося за добу 32 атаки ворога. 26 бойових зіткнень лише в самому Бахмуті та в околицях. 238 разів ворог обстрілював наші позиції зі ствольної та реактивної артилерії, 91 окупанта було знищено, 119 дістали поранення. Підбито їхній танк, РСЗВ "Град" і три польові склади боєприпасів", - повідомив Череватий.

За його словами, переважно втрати ворога - "вагнерівці", оскільки вони є головною атакувальною силою.

Куп'янсько-Лиманський напрямок фронту залишається також напруженим, як зазначили в Генштабі.

Раніше Пригожин заявив, що російські сили "юридично захопили" Бахмут. За його словами, над адміністрацією міста підняли російський прапор у пам'ять про вбитого пропагандиста Владлена Татарського.