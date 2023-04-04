Нідерланди оголосили про виділення першого у 2023 році пакета допомоги Україні на EUR274 млн

Уряд Нідерландів повідомляє про виділення пакета підтримки Україні в розмірі EUR274 млн – першої частини із зарезервованих EUR2,5 млрд на підтримку України в 2023 році.

Як повідомляється на сайті нідерландського уряду, про це міністр зовнішньої торгівлі Нідерландів Лісьє Шрайнемахер і міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстра повідомили Палаті представників у понеділок.

"EUR180 млн призначені для гуманітарної допомоги, сільського господарства та відновлення. Решта EUR94 млн підуть на нелетальну підтримку українських збройних сил, боротьбу з безкарністю та збереження культурної спадщини", - йдеться в повідомленні.

В уряді зазначають, що гуманітарні потреби України, як і раніше, великі.

"Додатковий внесок міністра Шрайнемахер у розмірі EUR180 млн спрямований на задоволення найнагальніших потреб. Із цієї суми EUR20 млн підуть на гуманітарну допомогу, EUR10 млн - на психічне здоров'я і психосоціальну підтримку, EUR10 млн - на розмінування сільськогосподарських земель. Міністр Шрайнемахер також виділяє EUR40 млн на закупівлю насіння та обладнання для українського сільського господарства. Крім того, EUR100 млн підуть на відновлення лікарень та охорони здоров'я, енергопостачання, житло та інфраструктуру", - повідомили в кабміні Нідерландів.

Цей пакет допомоги буде реалізовано у співпраці з ООН, Світовим банком, ЄБРР та неурядовими організаціями.

"Міністр Шрайнемахер призначила колишнього дипломата Рона ван Дартела спеціальним посланником для сприяння участі голландських ділових кіл у відновленні України. Посланець підтримуватиме зв'язок із голландськими компаніями та українською владою, визначатиме конкретні потреби України та з'ясовуватиме, чи відповідає їм голландський досвід. Ван Дартел також підтримуватиме зв'язок із великими міжнародними організаціями, які проводять тендери, щоб створити точки входу для голландських компаній", - наголошується в повідомленні.

За даними кабміну, внесок міністра Гукстри складається переважно з підтримки Комплексного пакета допомоги Україні.

"За допомогою внеску в розмірі EUR75 млн кабінет міністрів прагне забезпечити більш інтенсивну підтримку України, а також поширити цю підтримку на перспективне нарощування потенціалу для поліпшення співпраці між Україною і НАТО. На боротьбу з безкарністю за міжнародні злочини виділено EUR14 млн. Ці гроші буде витрачено, зокрема, на створення Реєстру воєнних збитків у Гаазі, Діалогової групи з відповідальності та підтримку збору судово-медичних доказів Міжнародним кримінальним судом. EUR5 млн буде витрачено на захист і збереження культури, що визначає самобутність України", - повідомили в нідерландському уряді.