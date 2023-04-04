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11:03 04.04.2023

У ПС ЗСУ закликають ЗМІ не "маніпулювати заголовками і робити необґрунтовані "переможні" новини, пов'язані з переданням Україні словацьких та польських МіГ"

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У ПС ЗСУ закликають ЗМІ не "маніпулювати заголовками і робити необґрунтовані "переможні" новини, пов'язані з переданням Україні словацьких та польських МіГ"

Речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат закликає представників ЗМІ перестати маніпулювати заголовками і робити необґрунтовані "переможні" новини, пов'язані з переданням Україні словацьких та польських МіГів.

"Шановні представники ЗМІ! Прохання перестати маніпулювати заголовками, робити необґрунтовані "переможні новини" із передачі словацьких та польських МіГів, завдяки чому, цитую… "вдалось укомплектувати три бригади винищувачів", - ідеться в заяві Ігната, оприлюдненій у телеграм-каналі ПС ЗСУ у вівторок.

Спікер наголосив, що у складі Повітряних сил є п'ять винищувальних бригад, три з них мають на озброєнні МіГ-29.

Водночас, за словами Ігната, передання польських і словацьких МіГ-29 дещо посилить можливості винищувальної авіації Повітряних сил у виконанні поточних бойових завдань, але "в жодному разі не вирішить питання "контрнаступу", "перемоги" тощо".

"Для завоювання переваги в повітрі та перемоги нам потрібні сучасні багатоцільові літаки із широким спектром озброєння", - підсумував Ігнат.

 

Теги: #літаки #пс_зсу

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