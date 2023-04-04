Хмельницька міськрада проголосувала за припинення права УПЦ (МП) на користування земельною ділянкою на території Свято-Покровського кафедрального собору

Депутати Хмельницької міської ради під час позачергової сесії міськради у вівторок уранці проголосували за припинення права УПЦ (МП) на користування земельною ділянкою на території Свято-Покровського кафедрального собору, повідомляє "Суспільне Хмельницький".

Уточнюється, що за зазначене рішення одноголосно проголосували 38 присутніх депутатів.

Крім того, журналісти повідомляють, що депутати також проголосували за припинення права УПЦ (МП) на користування й іншими земельними ділянками, що належали міській громаді та перебували в користуванні УПЦ.