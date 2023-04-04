Події

09:19 04.04.2023

ДБР виявило ще один підпільний склад із краденими продуктами для військових

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ДБР виявило ще один підпільний склад із краденими продуктами для військових

Державне бюро розслідувань у січні 2023 року викрило організовану групу, яка привласнювала і перепродавала продукти харчування, призначені для Збройних сил України.

Під час масштабної спецоперації ДБР спільно з Нацполіцією Дніпропетровщини та департаментом військової контррозвідки СБУ здійснило близько 70 обшуків. У результаті вилучено понад 30 тисяч банок тушкованої продукції вагою понад 7 тонн, яка вже була готова до перепродажу, а також майже 4 млн грн готівкою в різній валюті.

Наразі працівники ДБР виявили ще один склад на Дніпропетровщині, в якому зловмисники ховали крадену продукцію: згущене молоко, консервовані фрукти та овочі, крупи, макарони, соки, тушковані та інші продукти загальною вагою близько 3 тонн.

У рамках досудового розслідування за статтею ч. 4 ст. 191 КК України (привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем) повідомлено про підозру головному бухгалтеру логістичного центру, трьом експедиторам, завідувачу складу і головному менеджеру.

Встановлюють повне коло осіб, причетних до схеми. Частину вилучених продуктів передали військовим, решта після завершення необхідних експертиз також надійде до військових частин.

Процесуальне керівництво здійснює Дніпропетровська спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Південного регіону.

 

Теги: #гуманітарка #дбр #опу

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