Події

07:42 04.04.2023

Окупанти за добу здійснили 61 обстріл Херсонської області, одна людина загинула

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Окупанти за добу здійснили 61 обстріл Херсонської області, одна людина загинула

За минулу добу російські окупанти 61 раз обстрілювали територію Херсонської області, одна людина загинула, повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"За минулу добу противник здійснив 61 обстріл, випустивши 224 снаряди", - написав він у телеграм-каналі у вівторок уранці.

Прокудін зазначив, що Херсон ворог обстріляв 4 рази. Він уточнив, що 10 снарядів влучили в житловий квартал міста і на територію медичного закладу.

"На жаль, є жертви серед цивільного населення - 1 людина загинула", - акцентував глава ОВА.

За його словами, за минулу добу з деокупованої території області евакуйовано 113 осіб.

 

 

 

Теги: #херсонщина #зведення

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