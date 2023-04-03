Зеленський провів зустріч із генеральною директоркою ЮНЕСКО

Президент України Володимир Зеленський провів у понеділок зустріч генеральною директоркою ЮНЕСКО Одрі Азуле.

"Провів зустріч із генеральною директоркою ЮНЕСКО Одрі Азуле. Дякую за реальні результати роботи й підтримки України. Ми воюємо на полі битви за цінності демократії, свою свободу та незалежність, за майбутнє наших дітей, а також за наші історичні цінності та культурне надбання. Дуже важливо їх захистити", - написав Зеленський у телеграмі.

Як повідомляє пресслужба президента, під час зустрічі Зеленський поінформував Одрі Азуле про зруйновані та пошкоджені Росією українські культурні об'єкти, зазначивши, що їх загальна кількість становить приблизно 1 190, а також про викрадення та незаконне вивезення українських культурних цінностей із тимчасово окупованих територій.

У цьому контексті президент акцентував на важливості лідерської ролі ЮНЕСКО в залученні міжнародних партнерів до відновлення постраждалої культурної спадщини України.

Глава держави високо оцінив допомогу ЮНЕСКО в реалізації низки проєктів в Україні, зокрема щодо забезпечення безперервності освіти та програми ментального здоров'я, яка реалізується під патронатом першої леді.

Під час зустрічі Одрі Азуле передала Зеленському сертифікат про внесення історичного центру міста Одеси до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО під загрозою.