Події

20:06 03.04.2023

Зеленський провів зустріч із генеральною директоркою ЮНЕСКО

1 хв читати
Зеленський провів зустріч із генеральною директоркою ЮНЕСКО

Президент України Володимир Зеленський провів у понеділок зустріч генеральною директоркою ЮНЕСКО Одрі Азуле.

"Провів зустріч із генеральною директоркою ЮНЕСКО Одрі Азуле. Дякую за реальні результати роботи й підтримки України. Ми воюємо на полі битви за цінності демократії, свою свободу та незалежність, за майбутнє наших дітей, а також за наші історичні цінності та культурне надбання. Дуже важливо їх захистити", - написав Зеленський у телеграмі.

Як повідомляє пресслужба президента, під час зустрічі Зеленський поінформував Одрі Азуле про зруйновані та пошкоджені Росією українські культурні об'єкти, зазначивши, що їх загальна кількість становить приблизно 1 190, а також про викрадення та незаконне вивезення українських культурних цінностей із тимчасово окупованих територій.

У цьому контексті президент акцентував на важливості лідерської ролі ЮНЕСКО в залученні міжнародних партнерів до відновлення постраждалої культурної спадщини України.

Глава держави високо оцінив допомогу ЮНЕСКО в реалізації низки проєктів в Україні, зокрема щодо забезпечення безперервності освіти та програми ментального здоров'я, яка реалізується під патронатом першої леді.

Під час зустрічі Одрі Азуле передала Зеленському сертифікат про внесення історичного центру міста Одеси до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО під загрозою.

 

Теги: #президент #юнеско #зустріч

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:12 03.04.2023
Зеленський провів зустріч із генеральним секретарем Ради Європи в Чернігові

Зеленський провів зустріч із генеральним секретарем Ради Європи в Чернігові

17:13 03.04.2023
Олена Зеленська обговорила з гендиректором ЮНЕСКО Азулє збереження української культурної спадщини та відновлення освітньої галузі

Олена Зеленська обговорила з гендиректором ЮНЕСКО Азулє збереження української культурної спадщини та відновлення освітньої галузі

17:00 03.04.2023
Мінкультури передало номінаційні досьє трьох елементів нематеріальної культурної спадщини для внесення до списку ЮНЕСКО

Мінкультури передало номінаційні досьє трьох елементів нематеріальної культурної спадщини для внесення до списку ЮНЕСКО

08:55 03.04.2023
Чинний президент Чорногорії визнав поразку в другому турі президентських виборів

Чинний президент Чорногорії визнав поразку в другому турі президентських виборів

07:21 02.04.2023
Другий тур президентських виборів проходить у Чорногорії

Другий тур президентських виборів проходить у Чорногорії

07:12 02.04.2023
Єрмак провів зустріч із президентом Міжнародної федерації гімнастики

Єрмак провів зустріч із президентом Міжнародної федерації гімнастики

21:36 31.03.2023
Україна очікує нових ордерів на арешт російських політичних і військових діячів - Зеленський на "Бучанському саміті"

Україна очікує нових ордерів на арешт російських політичних і військових діячів - Зеленський на "Бучанському саміті"

10:19 30.03.2023
Голова СБУ та посол США в Україні обговорили питання взаємодії в боротьбі з російською агресією

Голова СБУ та посол США в Україні обговорили питання взаємодії в боротьбі з російською агресією

19:26 29.03.2023
Єрмак і члени робочої групи щодо участі України в ОЕСР обговорили роботу над законопроєктом про відповідальність юросіб за міжнародне хабарництво

Єрмак і члени робочої групи щодо участі України в ОЕСР обговорили роботу над законопроєктом про відповідальність юросіб за міжнародне хабарництво

07:23 29.03.2023
Зеленський: Міцні кордони України - свідчення міцності конкретних людей

Зеленський: Міцні кордони України - свідчення міцності конкретних людей

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут, Авдіївка та Мар'їнка

Щонайменше 501 дитина загинула в Україні від початку повномасштабної агресії РФ - ООН

Із полону звільнили ще 12 українців: десятьох військових і двох цивільних

У росіян іще є час піти з окупованих територій, інакше ми їх знищимо - Зеленський про прийдешній контрнаступ ЗСУ

Сирський: Ворог слабшає і намагається прикрити свої провали новими фейками про взяття Бахмуту

ОСТАННЄ

Законопроєкт про реконструкцію застарілого житла врахує антикорупційні чинники

На озброєнні Повітряних сил ЗСУ наразі п'ять бригад винищувачів Су-27 і МіГ-29

Трамп вирушив до Нью-Йорка, де йому висунуть понад 30 обвинувачень

Перший віцеспікер: Закликаємо Раду Європи брати активну участь у створенні спецтрибуналу щодо агресії РФ

Нардеп зі "Слуги народу" пропонує змінити "мовний" закон і дозволити у сфері обслуговування не лише державну мову

Наєв про перевірку бойової готовності ЗС Білорусі: Ми повністю володіємо інформацією про переміщення озброєння і техніки

Австралійська компанія EOS поставить українській армії до сотні систем дистанційного керування озброєнням RWS

Раді пропонують закликати Кабмін розірвати з УПЦ (МП) договори оренди комплексів Почаївської Успенської лаври

Польща змінила правила ввезення тварин з України

"Харківобленерго" відновило електропостачання п'яти сіл Ізюмського району

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА