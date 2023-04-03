"Харківобленерго" відновило електропостачання п'яти сіл Ізюмського району

Ремонтні бригади АТ "Харківобленерго" відновили електропостачання населених пунктів Андріївка, Дружелюбівка, Макіївка, Ольгівка та Червоний Став Борівської селищної громади в Ізюмському районі.

"Завдяки спільним діям саперів та енергетиків вдалося провести розмінування та відновлювальні заходи на пошкоджених ділянках повітряних ліній: замінити дріт, ізолятори, опори, а також розбиті уламками вибухів трансформатори", - повідомила компанія на сайті в понеділок.

Наразі з 38 населених пунктів Борівської громади залишаються знеструмленими тільки чотири, розташовані безпосередньо в зоні бойових дій.

"Електрикою забезпечили як населення, так і об'єкти водо- та газопостачання, будівлі шкіл і дитячих садків. Працювати доводилося під канонаду постійних артилерійських і мінометних обстрілів, тому що відстань від місця робіт до лінії фронту становить від сили п'ять кілометрів", - зазначив начальник Борівського району електричних мереж Анатолій Мокєєв.