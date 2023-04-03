Події

19:07 03.04.2023

У епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут, Авдіївка та Мар'їнка

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У епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут, Авдіївка та Мар'їнка

У епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут, Авдіївка та Мар'їнка, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ про обстановку на 18:00 понеділка.

"Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на лиманському, бахмутському, авдіївському та мар’їнському напрямках. Завдяки злагодженим діям підрозділів Сил оборони України та героїзму кожного воїна, протягом доби було відбито більш як 45 атак противника. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка", - повідомляється на офіційній сторінці Генштабу у фейсбуці.

Як повідомляється, на бахмутському напрямку ворог намагається взяти під повний контроль місто Бахмут, продовжує його штурмувати. Вів безуспішні наступальні дії поблизу населених пунктів Оріхове-Василівка та Іванівське.

За даними Генштабу, підрозділи сил оборони протягом доби відбили майже 20 атак противника на зазначеній ділянці. Від ворожих обстрілів постраждали, зокрема, Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Озарянівка, Дачне, Олександро-Шультине, Залізне та Нью-Йорк Донецької області.

На авдіївському та мар'їнському напрямках противник вів безуспішні наступальні дії в районах Сєверного, Первомайського та Мар’їнки. Водночас ворог обстріляв Авдіївку, Водяне, Сєверне, Нетайлове, Первомайське, Георгіївку, Мар’їнку та Побєду Донецької області.

На волинському, поліському, сіверському та слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. РФ і надалі використовує повітряний простір і територію республіки Білорусь, її військову інфраструктуру. На білоруських полігонах відбувається підготовка підрозділів збройних сил Російської Федерації. Зберігається присутність підрозділів противника в прикордонних районах Курської та Бєлгородської областей.

Упродовж доби ворог здійснив обстріли населених пунктів Запсілля та Миропілля Сумської області, а також населених пунктів Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Зибине, Волохівка, Рублене та Вільхуватка на Харківщині.

На куп'янському напрямку ворожих обстрілів зазнали Кам'янка, Петро-Іванівка, Дворічна, Кутьківка, Западне, Масютівка Харківської області; Крохмальне Луганської області та Терни і Серебрянка на Донеччині.

На лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районах Невського та Серебрянського лісництва. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області та Веселе, Спірне і Роздолівка Донецької області.

На шахтарському напрямку протягом доби ворог наступальних дій не проводив. Для коригування вогню артилерії активно застосовував БПЛА. Здійснив обстріли населених пунктів Новомихайлівка, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Велика Новосілка та Времівка Донецької області.

На запорізькому та херсонському напрямках противник активних дій не проводив, нарощував оборонні можливості. Здійснив обстріли населених пунктів, що поруч із лінією бойового зіткнення. Серед них - Ольгівське, Гуляйполе, Чарівне, Білогір'я, Мала Токмачка, Кам'янське Запорізької області, а також місто Херсон.

 

Теги: #генштаб #зведення

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