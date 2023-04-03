Щонайменше 501 дитина загинула в Україні від початку повномасштабної агресії РФ - ООН

Щонайменше 501 дитина загинула від початку повномасштабної агресії РФ проти України та майже тисяча дітей зазнали поранень, повідомила виконавча директорка Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) Кетрін Рассел.

"З моменту ескалації війни в лютому 2022 року загинула щонайменше 501 дитина. Це всього лише підтверджені ООН цифри. Реальна кількість, імовірно, набагато вища, а втрати для постраждалих сімей неймовірні", - написала Рассел у твіттері у понеділок.

В ООН наголосили, що діти та сім'ї в Україні платять найвищу ціну за жорстоку війну.

"Війна завжди найлютіший ворог дітей, чи то в Україні, чи то в незліченній безлічі інших конфліктів у всьому світі. Кожна дитина, де вона не жила б, заслуговує на те, щоб рости в мирній обстановці. Жодна дитина не має пережити дитинство, затьмарене насильством і страхом", - зазначила Рассел.