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09:36 03.04.2023

Віцеканцлер Німеччини Габек прибув до Києва - ЗМІ

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Віцеканцлер Німеччини Роберт Габек у понеділок, 3 квітня, прибув до України на чолі делегації представників німецького бізнесу, повідомляє Spiegel.

Зазначається, що це перша поїздка Габека в Україну після початку повномасштабного російського вторгнення.

Очікується, що Габек проведе переговори про післявоєнне відновлення України та співпрацю в енергетичній сфері.

Після прибуття на київський вокзал Габек наголосив, що його візит може дати Україні чіткий сигнал, "що ми віримо, що вона переможе, що вона буде відновлена" і що Україна "в майбутньому буде економічно сильним партнером".

Він зазначив, що "конкретні інвестиційні рішення" або вже ухвалені, або ще будуть ухвалені. Німецька економіка наразі говорить: "Ми можемо зробити це знову" - він хоче передати цей сигнал своїм українським колегам, зазначив віцеканцлер.

Президент Федерації німецької промисловості (BDI) Зігфрід Руссвурм, який супроводжує Габека як одного з декількох представників бізнесу, назвав поїздку "сигналом для українців про те, що німецька економіка також підтримує їх".

Крім того, багато німецьких компаній, як і раніше, працюють в Україні, і важливо розуміти їхні проблеми і зосередитися на відновленні країни.

"І це нарощування розпочинається наразі, а не після мирної угоди", - наголосив він.

Теги: #київ #хабек_роберт

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