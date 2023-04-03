Події

09:31 03.04.2023

Генсек Ради Європи прибула до Києва

1 хв читати

Генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич приїхала до Києва, повідомила перший заступник глави МЗС України Еміне Джапарова.

"Рада вітати генерального секретаря Ради Європи Марію Пейчинович-Бурич у Києві. Подякувала за ініціативу Ради Європи щодо створення Реєстру збитків, завданих російською агресією. Ми обговорили подальші кроки, необхідні для відновлення справедливості та притягнення до відповідальності російських воєнних злочинців", - написала Джапарова у твіттері і оприлюднила фото зустрічі.

Теги: #київ #пейчинович_бурич

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:36 03.04.2023
Віцеканцлер Німеччини Габек прибув до Києва - ЗМІ

Віцеканцлер Німеччини Габек прибув до Києва - ЗМІ

11:54 02.04.2023
Рівень забрудненості повітря в Києві залишається на низькому рівні, радіаційний фон у нормі

Рівень забрудненості повітря в Києві залишається на низькому рівні, радіаційний фон у нормі

12:08 31.03.2023
Біля Києво-Печерської лаври сталася невелика сутичка прихильників і противників УПЦ (МП)

Біля Києво-Печерської лаври сталася невелика сутичка прихильників і противників УПЦ (МП)

11:29 31.03.2023
Прем'єр-міністри Словаччини, Хорватії та Словенії прибули до України

Прем'єр-міністри Словаччини, Хорватії та Словенії прибули до України

11:21 31.03.2023
Із 1 квітня на низці вулиць Києва дозволять рух зі швидкістю до 80 км/год - КМДА

Із 1 квітня на низці вулиць Києва дозволять рух зі швидкістю до 80 км/год - КМДА

19:30 30.03.2023
Опалення в Києві відключать після стабільного потепління - мер

Опалення в Києві відключать після стабільного потепління - мер

19:18 30.03.2023
У 2023 році в Києві з'явиться велика рекреаційна зона і триватиме оновлення парків і скверів

У 2023 році в Києві з'явиться велика рекреаційна зона і триватиме оновлення парків і скверів

18:17 30.03.2023
Прага надасть гуманітарну допомогу київським лікарням

Прага надасть гуманітарну допомогу київським лікарням

09:04 30.03.2023
Госпсуд Києва розпочав провадження за позовом УПЦ (МП) до заповідника "Києво-Печерська лавра" щодо розірвання договору оренди

Госпсуд Києва розпочав провадження за позовом УПЦ (МП) до заповідника "Києво-Печерська лавра" щодо розірвання договору оренди

20:45 29.03.2023
Головою патрульної поліції Києва призначено Ярослава Курбакова

Головою патрульної поліції Києва призначено Ярослава Курбакова

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський 5 квітня відвідає Варшаву

За добу ЗС України знищили близько 610 окупантів, 7 броньованих машин і 7 артсистем

Настане день, коли останній окупант втече або буде вбитий на Донеччині, Луганщині та на півдні

Безпеку українським містам принесе тільки військова перемога України

ДТЕК: Через обстріли зупинилася одна з ТЕС холдингу

ОСТАННЄ

Зеленський 5 квітня відвідає Варшаву

У Київській області проводитиметься знищення вибухонебезпечних предметів, можливі звуки вибухів

У результаті ДТП на Житомирській трасі постраждало троє людей

Чинний президент Чорногорії визнав поразку в другому турі президентських виборів

У центрі окупованого Мелітополя стався вибух автомобіля

У Куп'янську в результаті ворожих обстрілів поранено жінку, пошкоджено промисловий об'єкт

Чотирирічний хлопчик із ОАЕ став наймолодшою людиною, яка опублікувала книгу

За добу ЗС України знищили близько 610 окупантів, 7 броньованих машин і 7 артсистем

Ворог обстріляв Очаківську громаду вранці в понеділок

Уламки ворожої ППО в Мелітополі пошкодили багатоквартирний будинок, постраждали шестеро людей, мер закликав жителів терміново евакуюватися

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА