Генсек Ради Європи прибула до Києва

Генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич приїхала до Києва, повідомила перший заступник глави МЗС України Еміне Джапарова.

"Рада вітати генерального секретаря Ради Європи Марію Пейчинович-Бурич у Києві. Подякувала за ініціативу Ради Європи щодо створення Реєстру збитків, завданих російською агресією. Ми обговорили подальші кроки, необхідні для відновлення справедливості та притягнення до відповідальності російських воєнних злочинців", - написала Джапарова у твіттері і оприлюднила фото зустрічі.