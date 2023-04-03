Події

08:49 03.04.2023

У результаті ДТП на Житомирській трасі постраждало троє людей

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У результаті ДТП на Житомирській трасі постраждало троє людей

Унаслідок ДТП на Житомирській трасі в понеділок за участю автобуса і 5 легкових автомобілів постраждали троє людей, повідомив начальник головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов.

"Масова ДТП на Житомирській трасі. Сталося зіткнення автобуса і ще 5 легковиків. Уже є 3 потерпілих", - написав він у телеграм-каналі.

Нєбитов звернув увагу водіїв, що рух цією трасою складний.

Наразі з'ясовуються обставини аварії.

У поліції закликають водіїв бути обережними та уважними на дорозі.

 

 

 

Теги: #дтп #траса #житомирська_область

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