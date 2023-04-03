В Одесі ліквідують виявлену напередодні міну часів Другої світової

В Одесі контрольовано ліквідують виявлену напередодні міну часів Другої світової, повідомив спікер Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

"Одещина. Виявлену напередодні поблизу села Розселенець Великодальницької територіальної громади мінометну міну калібру 60 мм контрольовано знищать на безпечному майданчику фахівці ДСНС", - написав він у телеграм-каналі вранці в понеділок.

За його словами, боєприпас "успадковано" з часів Другої світової війни.