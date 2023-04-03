Події

07:11 03.04.2023

У Житомирі знайшли мертвим військового, який вижив після падіння вертольота

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У Житомирі знайшли мертвим військового, який вижив після падіння вертольота

В одному з готелів у Житомирі знайшли мертвим сержанта Збройних сил України Віталія Журавля, який проходив реабілітацію після поранення, повідомила пресслужба Костопільської міськради (Рівненська область).

"Причиною смерті 48-річного чоловіка став набряк головного мозку. Ще 27 березня військового направили на консультацію та додаткове обстеження до військового шпиталю в Житомирі, а 30 березня його без ознак життя знайшли за місцем тимчасового проживання в готелі "Ялинка", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що військовослужбовець тривалий час лікувався і проходив реабілітацію після поранення, отриманого внаслідок падіння вертольота.

Як зазначили в міськраді, з першого дня повномасштабного вторгнення РФ в Україну Журавель вступив до лав ЗС України, служив старшим бойовим медиком 4-ї аеромобільної роти військової частини А4350. Був учасником АТО.

У Костопільській громаді 3 квітня оголошено Днем жалоби.

 

 

 

Теги: #смерть #житомир #військовий

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