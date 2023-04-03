Події

05:06 03.04.2023

На лівобережжі Херсонської області окупанти готуються до проведення незаконних виборів

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На лівобережжі Херсонської області окупанти готуються до проведення незаконних виборів, запланованих Росією на осінь 2023 року, повідомляє речник Оперативного командування "Південь" Владислав Назаров.

"Зрадники та колаборанти на лівобережній частині Херсонщини готуються до участі у незаконних виборах, які Росія планує провести тут восени 2023 року", - написав він у телеграм-каналі.

За його словами, наразі до російського державного реєстру внесено регіональні відділення трьох партій з юридичними адресами у т.зв. "столицях нових територій" - Мелітополі та Генічеську: "Єдиної Росії", КПРФ та ЛДПР

"Однак і для них чи то не вистачило місцевих колаборантів, чи то їм не довіряють, бо у кількох "регіоналках" керівників десантували з Росії та окупованого Криму", - зазначив Назаров.

Теги: #вибори #україна #херсонська_область #окупанти

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